Riceviamo e pubblichiamo “Situazione disastrosa, parcheggio invaso dalle sterpaglie e noi lo paghiamo annualmente”

Riceviamo e pubblichiamo: Diamo voce ai nostri lettori, questa volta ci scrive un abitante di Sant’Agnello, ecco la sua voce di protesta: “Abito in via Belvedere a Sant’Agnello dove parcheggiamo c’è un muro ricoperto di sterpaglie che occupano spazio del parcheggio che noi paghiamo con regolare abbonamento annuale. Dopo aver sollecitato il comune e fatto denuncia scritta ai vigili con relative foto, nessuno si è presentato a vendere e questo va avanti da mesi. Inoltre, la situazione pericolosa, è che l’erba si appoggia su un filo dell’Enel,vi lascio immaginare come sono alte, che con il peso sta quasi per spezzarsi. Io insieme ai residenti chiediamo il piacere di aiutarci a risolvere il problema. “