Riceviamo e pubblichiamo: Piano di Sorrento anomalia pericolosa per un segnale errato

Riceviamo e pubblichiamo: Alla Via Mortora, (Piano di Sorrento) in prossimità di un attraversamento pedonale rialzato (civico 24 circa) che, da più di 10 giorni, presenta una anomala e pericolosa deformazione è stato installato (direzione incrocio) un segnale stradale che “dovrebbe” segnalare il grave pericolo. In realtà tale segnale è completamente INUTILE E PERICOLOSO perché errato. Chi lo ha installato ha utilizzato – SBAGLIANDO – il segnale di PASSAGGIO OBBLIGATORIO A SINISTRA (di cosa, forse del palo?) e, fatto assurdo, ha aggiunto un foglio su cui ha scritto “ATTENZIONE STRADA DEFORMATA”. Tale scritta però è leggibile solo alla distanza massima di 2 metri se si cammina a piedi e quindi di nessuna utilità per i motociclisti. Il problema è che non ci si può “inventare” la segnaletica ma si devono usare i segnali previsti dal codice della strada. Nel caso di specie va usato il segnale di PERICOLO per STRADA DEFORMATA ed installato alla prescritta distanza. Quindi massima attenzione mentre si supera questo attraversamento.