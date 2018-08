Riceviamo e pubblichiamo l’intervento di “Insieme per Ravello”

Gentile Direttore,

ancora una volta, purtroppo,sulla sua testata l’Amministrazione Insieme per Ravello viene “evocata” dagli attuali amministratori del comune di Ravello senza che il suo giornale senta il bisogno di asvoltare la nostra voce.

I nostri massimi rappresentanti alla guida del paese sembra che non siano in grado di far altro se non attuare -ricorrentemente -un’azione di vero e proprio sciacallaggio politico, tentando in maniera ridicola e puerile di scaricare le colpe della propria incapacità ed insipienza amministrativa sulla passata amministrazione.

Tentativo questo, che -a distanza di due anni dall’inizio del proprio mandato amministrativo- appare ancor più ridicolo e puerile.

I defribillatori:

Grazie alla nostra amministrazione Ravello si è dotata di 2 defibrillatori che sono stati allocati in piazza Duomo e Piazza Fontana nel giorno di San Pantaleone del 2015, a conclusione di un percorso amministrativo iniziato nel 2014, che ha visto lo svolgimento di una gara per l’acquisto delle apparecchiature, certificate a norma di legge per resistere alle intemperie, la richiesta delle autorizzazioni alla Soprintendenza, lo svolgimento di un corso a cui hanno partecipato 30 cittadini ravellesi(operatori economici, dipendenti della polizia locale, semplici cittadini).

Abbiamo lasciato -come tante altre cose- i defribilliatori ben manutenuti e funzionanti.

la nostra interrogazione L’attuale amministrazione, dopo non aver provveduto per due anni alla manutenzione necessaria, al cambio delle batterie, non è stata capace di far altro che affiggere -da mesi ormai – un avviso che indicava che i defiribillatori erano in manutenzione. Neancheche chiedeva chiarimenti circa il perdurare per mesi e mesi della manutenzione, sortiva effetto né riceveva dovuto riscontro.

Anziché trastullarsi a cercare nel “passato” giustificazioni al proprio immobilismo lavorino nell’interesse del paese.