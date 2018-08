Il regista Eli Roth in vacanza a Positano, con tappe a Capri e Nerano

Vacanze costiere anche per Eli Roth, il regista e attore americano ha infatti scelto anche lui per questa estate il “triangolo dorato” Positano, Capri e Nerano. Il 46enne produttore cinematografico, sul proprio profilo Instagram mostra infatti un selfie con sfondo la Perla della Costiera Amalfitana.

Dopo i colleghi Tom Hanks, Matthew Modine e Leonardo Di Capri, l’autore di film splatter e horror come Cabin Fever e Hostel (quest’ultima opera fu sponsorizzata dal suo amico e collega Quentin Tarantino), sull’Isola azzurra ha fatto visita a La Fontelina dove si è concesso delle foto con lo staff, facendo poi tappa da Nerano da Tommaso allo Scoglio.

Eli Roth, appassionato di cinema sin dalla tenera età è stato anche attore, infatti è nota la sua partecipazione a Bastardi senza gloria di Tarantino, sia in qualità di attore che come regista di un corto proiettato all’interno del film. Insieme al suo affermato collega ha condiviso la passione per il grande cinema italiano, da cui Roth ha imparato anche la nostra lingua e si ispira a Lucio Fulci, Dario Argento, Umberto Lenzi e Ruggero Deodato.