Il regalo di DiCaprio a Viviana e Maurizio: un selfie a tre. A Capri con la findanzata Camila Morrone

NOTTE DA HOLLYWOOD A CAPRI PER DI CAPRI notte da Hollywood nella Taverna delle star a Capri per il primo sabato sera di agosto all’ Anema e Core, il night club più gettonato dai vip. A fare tappa nel locale, i grandi divi di Hollywood e premi Oscar Leonardo DiCaprio e Metthew McConaughey. Attentissimi a non farsi paparazzare, protetti da bodyguard, hanno scelto un tavolo poco in vista. Quasi in incognito, DiCaprio, con l’ormai consueta felpa e cappuccio, è entrato nel locale in compagnia della sua giovane e affascinante fidanzata Camila Morrone, la modella argentina, figlia dell’ex modella Lucia Solà, storica amica di DiCaprio e compagna di Al Pacino. ll premio Oscar per the Revenant, dopo la giornata trascorsa lontano dai riflettori nella pace di Anacapri, a pranzo al Riccio, il ristornate beach club a due passi dalla Grotta Azzurra, non ha saputo tuttavia resistere al richiamo notturno dell’isola ed ha voluto far tappa nella taverna più amata dai vip. Sempre attento a non farsi riprendere e fotografare, ha scelto di godersi lo spettacolo in un angolo appartato del locale, mentre diversamente la sua giovane fidanzata, in atteggiamenti molto più socievoli, si è divertita a ballare al centro del night sui ritmi delle hit latine, americane e di musica tradizionale napoletana, con la colonna sonora di Gianluigi Lembo e della sua band. Ad animare la calda notte caprese della Taverna anche l’attore Metthew McConaughey insieme alla moglie Camila Alvez. L’attore, sex symbol di Hollywood, premio Oscar per il film Dallas Buyers Club, con la sua classica bandana, ha cercato di mimetizzarsi tra il pubblico della taverna, godendosi lo spettacolo musicale del locale, mentre sua moglie seguiva a ritmi di ballo la giovane fidanzata di DiCaprio. Insieme a loro un nutrito gruppo di amici tra cui il regista Eli Roth, grande amico di Quentin Tarantino. In taverna ad accompagnare le star di Hollywood anche gli habitué Diego e Andrea Della Valle, amici delle due star americane, giunti all’Anema e Core dopo un party privato. I due divi si sono mostrati molto attenti alla loro privacy, facendo rimuovere qualsiasi foto o video che li ritraesse, DiCaprio, da sempre sospettoso dei paparazzi, ha indossato la sua felpa grigia. Unico selfie è stato concesso a due componenti di una band locale Viviana Mancini e Maurizio Goderecci, a tarda sera, all’uscita del noto locale