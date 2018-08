Record di pesone sul Monte Faito, ma molte abusano dell’accoglienza della Montagna.

Queste le immagini di una domenica da cafoni su Monte Faito nella zona picnic adiacente il piazzale funivia !! La protezione civile della ProNatura aveva terminato la sistemazione delle panchine e dei cestini per la raccolta differenziata con le relative buste (sostituite in maniera giornaliera).

Lasciando perdere le solite chiacchiere: il rispetto, il buon decoro, il senso civico, l’ambiente …. che restano solo principi di cartelloni e discorsi moralisti che purtroppo non trovano attuazione e terreno fertile in una parte dell’utenza che frequenta i nostri boschi… ci stiamo adoperando per risolvere il problema diversamente con rigore e zero tolleranza .

Tristano Francesco Dello Joio