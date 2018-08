Ravello, Villa Rufolo . Denuncia false guide turistiche, apprezzamenti ricevuti

Ravello, Costiera amalfitana. Abbiamo ricevuto molti attestati di stima e apprezzamento da parte di guide turistiche, per l’azione di denuncia a tutela del buon nome dei monumenti, del turismo, degli operatori del settore della Campania e di Ravello in particolare.

Come sempre, poche mele marce, infettano l’intero contenitore.

Il lavoro di guida e di accompagnatore turistico è un lavoro delicato e vitale per un settore che è la fonte primaria di reddito della nostra terra, abbiamo il dovere di tutelarlo, difenderlo, anche con la denuncia di chi si rende protagonista di fenomeni perversi che nuocciono a tutti, tranne che ai pochi che lucrano sulla cattiva informazione, per difendere piccoli vantaggi personali che quasi lambiscono il fenomeno delle tangenti e del pizzo.

A quanti con abnegazione, deontologia e amore svolgono questo lavoro, diciamo grazie di cuore per essere il nostro biglietto da visita. Ai loro datori di lavoro rivolgiamo l’appello a gratificare sempre più economicamente e moralmente questi collaboratori, veri e propri occhi, bocca e cuore di questa terra.

A chiunque offende il lavoro delle guide oneste, prestandosi ad alimentare fenomeni perversi di bassa speculazione economica, siano essi stessi guide o datori di lavoro, non abbiamo difficoltà a far pervenire il nostro sdegno e la nostra condanna, ma anche l’assicurazione che non lasceremo nulla di intentato per stroncare un fenomeno che con la Costiera Amalfitana non dovrebbe avere alcun tipo di contatto.

Chiediamo espressamente alle Autorità competenti, ma anche a tutti gli imprenditori ed operatori turstici della Costiera di affiancarci e sostenerci in questa battaglia di cultura e di civiltà.

Secondo Amalfitano