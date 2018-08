Grandissimo successo per l’evento “Calici di Stelle” tenutosi a Ravello nella serata di ieri. Un evento enogastronomico che è ogni anno tra i più attesi in Campania e il più significativo della Costiera Amalfitana. Il Comune ha ormai rafforzato la sinergia con l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino e lavora sempre di più per far sì che la città della Musica e del vino venga ricordata in tal modo per un motivo vero e concreto.

L’evento è una vera e propria passeggiata che si trasforma in un viaggio sensoriale tra vino, stelle, musica e cibo, dove il turista e gli appassionati del vino hanno scoperto le bellezze paesaggistiche e storiche della città di Ravello. Emozionante la location che passa dall’Anfiteatro all’aperto alle spalle del Duomo, a Via San Giovanni del Toro, per arrivare nell’omonima piazzetta per poi proseguire nell’incantevole e panoramica via Santa Margherita fino a giungere in Piazza Fontana Moresca.

L’inizio del percorso sembra davvero quello di una favola, con un giardino incantato che è un angolo di verde recuperato e valorizzato dal sindaco Di Martino. Una folla incredibile che è stata accolta nella migliore maniera possibile dal primo cittadino e da Patrizia Porzio. Presenti le migliori aziende vinicole della Divina e non solo, tra esse, le Donne del Vino, i Consorzi Tutela Vini Sannio, del Vesuvio e quello del Vita Salernum Vites. Eccezionale il vino di Apicella: Tramonti si conferma nuovamente miglior patria del vino rosso con la Scippata.

Il percorso si concludeva con la cucina stellata di diversi alberghi e il panettone di “Pepe”, tra i migliori in Italia.

Entusiasta anche Patrizia Porzio:

“Gentilissimi,

all’indomani del grande successo di numero presenze di Calici di Stelle a Ravello, sento il dovere di ringraziare tutti Voi per il considerevole contributo, che anche quest’anno, a diverso titolo e competenza, avete profuso per l’ottima riuscita dell’Evento, grazie al quale Ravello si sta accreditando sempre più, al livello nazionale, come una delle migliori città del vino oltre al suo titolo storico di città della musica.

Il Presidente del Movimento Turismo del Vino, per questo, ha voluto premiare la nostra città con passaggi radiofonici su Radio Montecarlo.

Ravello è stata individuata, il mese scorso, dalla direzione del MTV come una delle migliori location e strutture organizzative di Calici di Stelle. Questo, non può che inorgoglirci, perchè in sole 3 edizioni, abbiamo dimostrato, grazie ad un target di qualità e professionalità e attraverso un lavoro sinergico tra ente pubblico e operatori turistici privati, la nostra grande forza di politica turistica, culturale e imprenditoriale.

Parole d’ordine, per una evoluzione sempre costante del nostro territorio, dovranno essere Destagionalizzazione, Diversificazione della proposta turistica, Qualità dell’Offerta. Per questo sarà importante avere momenti di confronto e collaborazione dove il Comune sarà sempre faro e timone di comando di tutte le proposte migliorative per la crescita socio-economica del territorio ravellese.

Intanto nel goderci questo piccolo ma significativo risultato e nel ringrazirVi a nome del Sindaco di Ravello Salvatore Di Martino”.