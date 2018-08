Ravello, strada della vergogna: un altro Suv incidentato con la pioggia

Questo pomeriggio un nuovo incidente è avvenuto sulla famigerata “strada della vergogna”, che collega Ravello-Chiunzi. La pioggia, complice del fondo stradale usurato, ha mandato fuori controllo un Suv modello Audi Q3 bianco (lo stesso colore dell’ultimo incidente!). La Strada Provinciale 1 in pessime condizioni e con i lavori di messa in sicurezza delle alture in zona Passo, anche oggi ha fatto cadere la mannaia su degli ignari turisti, in viaggio verso la Città della Musica.

La fine pioggerellina estiva e quei tornanti in discesa, hanno messo in difficoltà il conducente del Suv, perdendo il controllo del veicolo e battendo contro la roccia. L’Audi è rimasta incastrata nella cunetta stradale, con la fiancata destra dell’auto interamente distrutta. Le persone a bordo dell’auto non hanno riportato danni fisici, nell’abitacolo si sono attivati gli airbag e per loro c’è stato solo spavento per l’urto. Gli automobilisti che sono sopraggiunti hanno prestato soccorso alle persone, mentre per l’auto si è atteso la rimozione da parte del carro gru.