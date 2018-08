A Ravello e Scala continuano i disagi per i clienti della TIM. Si attende da oltre due mesi la riparazione del ripetitore

Avete come gestore di telefonia mobile la TIM? Vi trovate tra Ravello e Scala? Allora mettetevi l’animo in pace perché navigare su internet e telefonare non sarà tanto semplice. I motivi sono legati ad un servizio di rete offerto che non è certamente ottimale, a questo si aggiunge un guasto al ripetitore del Monte Brusara che ad oggi non è stato ancora riparato. Il risultato è che il segnale di rete 3G e 4G risulta essere decisamente scarso, in particolare nelle piazze dei due paesi della costiera amalfitana, rendendo difficoltosa la navigazione su internet e problematico il trasferimento dati. Telefonare, invece, risulta un pochino più semplice anche se il servizio non è ottimale. Il ripetitore sul monte di Ravello si trova in proprietà privata (venduta di recente) e l ‘accesso all’area private rimane consentito secondo gli accordi con la nuova proprietà. Intanto da oltre due mesi si attende che i tecnici provvedano alla riparazione del guasto. Nel frattempo la TIM, per venire incontro alle esigenze dei suoi clienti, ha installato un’antenna mobile che, però, non basta a garantire il perfetto funzionamento per i tanti residenti e turisti che in questo periodo affollano le due cittadine. Si spera, quindi, che al più presto si possa procedere alla riparazione ripristinando il normale ed ottimale servizio.