Ravello saluta il Segretario Comunale La Rocca

Il Segretario Comunale Lucia Loredana La Rocca lascia il comune di Ravello. La Rocca, al servizio delle segreterie convenzionate Minori-Ravello dal novembre del 2014, saluta Palazzo Tolla. Ecco le parole di gratidutine e i saluti dell’ente comunale:

Saluto questa mattina in Municipio per il Segretario Comunale Lucia Loredana La Rocca, che lascia il Comune di Ravello. Il sindaco Di Martino, la Maggioranza ed i dipendenti tutti hanno concesso alla professionista il giusto tributo. La dottoressa La Rocca, infatti, in questi anni ha svolto il suo ruolo con grandissimo senso del dovere e sempre improntato alla legalità ed alla estrema disponibilità. Al Segretario gli auguri per un sempre più florido prosieguo di carriera.