Ravello, Costiera amalfitana. In Piazza Duomo c’è solo lo scatolo del defibrillatore ma è vuoto. Chi si trova in emergenza pensa di poter ricorrere al defibrillatore ma trova lo scatolo vuoto perchè è in manutenzione e bisogna chiamare prima il 118. Questo è il messaggio arrivato nella redazione di Positanonews con le foto

Il defibrillatore non c’è perché, a causa di un contenitore inadeguato (installato dall’amministrazione precedente), con le piogge si è fortemente danneggiato.

L’ amministrazione e segnatamente l’assessore alla sanità del comune di Ravello sta valutando un affidamento ad una ditta ad hoc che si occuperà dell’acquisto e successiva manutenzione del dispositivo.

Il territorio del comune di Ravello, inoltre, non è scoperto, in quanto dotato di un defribillatore a bordo dell’auto della polizia municipale (prima auto cardio-protetta della costa d’amalfi).