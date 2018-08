Ravello, Ordinanza sulla disciplina temporanea della viabilità per la manifestazione CALICI DI STELLE

Il comandante della Polizia locale ravellese, Biagio Cipolletta, in merito ai poteri e alle responsabilità assegnatigli per quanto concerne l’Area Vigilanza, ritiene opportuno emanare l’ordinanza che segue, presa direttamente dall’albo pretorio di Ravello, al fine di garantire un ottimo svolgimento della manifestazione evitando di andare ad intaccare la sicurezza stradale e la viabilità in generale, dunque permettendo il quieto vivere agli abitanti locali e non. Ha deciso di disciplinare la circolazione stradale nell’area circoscritta alla manifestazione. Ci sono due punti fondamentali dell’ordinanza che vi riportiamo in modo integrale, qui di seguito, per maggiore chiarezza e per esporvi tutte le normative di legge che la accompagnano. Il primo punto riguarda un divieto di sosta con rimozione forzata in alcune aree precise, mentre il secondo punto è un divieto di circolazione sempre in alcune zone.

L’ordinanza

ORDINANZA n.49/2018

IL COMANDANTE

Visto il decreto sindacale n. 8 del 01.04.2018, con il quale è stata attribuita al sottoscritto la responsabilità

dell’Area Vigilanza, legittimato pertanto ad emanare il presente provvedimento, non sussistendo altresì, salve

situazioni di cui allo stato non vi è conoscenza, cause di incompatibilità e/o conflitti di interesse previste dalla

normativa vigente, con particolare riferimento al codice di comportamento e alla normativa anticorruzione;

Dato atto, a norma dell’art. 4, comma 1, della Legge 241/90 e ss.mm.ii. e del D. Lgs. n. 50/2016, che

Responsabile del presente procedimento è il Responsabile del Servizio;

Visto il D.lgs. 18.08.2000 n. 267 “Testo Unico delle leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” ed in

particolare l’art. 107 del citato decreto, che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione;

Considerato che in data 7 agosto p.v. si svolgerà, nel cuore del centro storico, la manifestazione “Calici di

stelle”, che, come per il passato, sarà di richiamo per numerosi residenti e turisti;

Ritenuto opportuno, al fine di garantire un ottimale svolgimento della stessa, dover apportare le necessarie

modifiche temporanee alla disciplina della circolazione stradale nell’area interessata dalla manifestazione;

Vista l’ordinanza generale di disciplina della viabilità n. 22/2017;

Visto l’art.7 del d.lgs. n. 285/92 e D.P.R. n. 495/92;

Visto il d.lgs. n. 267/2000.

O R D I N A

Il giorno 7 agosto 2018,

E’ istituito divieto di sosta, con rimozione forzata, in piazza San Giovanni del Toro, via Santa

Margherita e via San Giovanni del Toro, dalle ore 16,30 e fino al termine della manifestazione;

E’ istituito divieto di circolazione per tutti i veicoli in via Parco della Rimembranza, Piazza Fontana

Moresca, Viale G. D’Anna, Via Santa Margherita, Piazza San Giovanni del Toro, Via San Giovanni

del Toro e Via dell’Episcopio, dalle ore 19,00 al termine della manifestazione;

Il personale della Polizia Locale, in deroga all’istituendo divieto temporaneo di circolazione, disciplinerà, nel

rispetto della sicurezza dei pedoni e a tutela dell’ordine pubblico, il transito in via eccezionale dei veicoli

adibiti al trasporto dei portatori di handicap, dei veicoli dei residenti e/o clienti degli alberghi dell’area

interessata dalla manifestazione.

D I S P O N E

La trasmissione della presente ordinanza alla Polizia Locale e Comando Stazione Carabinieri ai sensi degli

art. 11 e 12 d.lgs. n. 285/92 e quanto altro di competenza;

A NORMA dell’art 3 comma 4 della Legge 241/90, si avverte che, contro la presente ordinanza è ammesso

ricorso entro 60 giorni al TAR CAMPANIA ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120

giorni dalla sua pubblicazione;

AVVERSO la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso entro 60 giorni al Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti ai sensi dell’art. 37, comma 3° del D. Lgs. 285/92;

La presente ordinanza deve essere pubblicata all’Albo pretorio come per legge.

Ravello, 2 agosto 2018

Il Comandante la Polizia Locale

Cap. Biagio CIPOLLETTA