È stata l’inconfondibile chitarra di Bill Frisell e la voce di Petra Haden a chiudere la sezione jazz del Ravello Festival diretta da Maria Pia De Vito.

Un pubblico numeroso e attento quello di Ravello che ha assistito alle rivisitazioni di colonne sonore scritte per il cinema e le serie televisive, diventate pietre miliari nell’immaginario musicale statunitense e globale: da Psycho al Padrino, passando per Once upon a time in the west, da Bernstein a Morricone a Nino Rota, la serata pensata da Bill Frisell è stata un crescendo di emozioni impreziosita dagli assoli davvero notevoli di Thomas Morgan al basso e di un Rudy Royston alla batteria particolarmente ispirato.

di 6 Galleria fotografica Ravello Festival. Lunghi applausi per Bill Frisell e Petra Haden









Un progetto davvero azzeccato “When you wish upon a star” che ha strappato lunghi applausi al pubblico della Città della Musica.