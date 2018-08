Ravello buon compleanno a Secondo Amalfitano direttore di Villa Rufolo

Ravello, Costiera amalfitana. Ci sono Città che crescono grazie alle persone che le vivono e che riescono , attraverso l’impegno, le relazioni, le intermediazioni , anche a migliorare l’economia e il turismo di un luogo già di per se benedetto da Dio per la bellezza. Così Secondo Amalfitano, dai rapporti con politici nazionali, a sponsor, a idee come la Fondazione Ravello o l’Auditorium Oscar Niemeyer, ha dato il suo grande contributo. E’ stato anche sindaco della Città della Musica, l’augurio è non a caso al “Direttore di Villa Rufolo” anche perchè mai abbiamo visto tanto amore e dedizione per un monumento come se fosse un figlio. Così felice ed orgoglioso per ogni miglioramento, per ogni opera d’arte recuperata, per ogni evento. Auguri e, anche per Ravello, speriamo che stia a gestire questo monumento per altri cento anni