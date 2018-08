Rapina in villa. Paura in Africa per la figlia dell’avvocato Senatore di Cava

Sequestrata e rapinata nella sua villa a Johannesburg Elena Senatore, la figlia del noto avvocato nonché politico Alfonso. A darne notizia il quotidiano Il Mattino oggi in edicola.

Il grave fatto è avvenuto a Johannesburg in Sudafrica dove la donna vive e lavora.

Come racconta il Mattino, cinque uomini di colore, armati di pistole e fucili, si sono introdotti nella proprietà della famiglia materna di Senatore e dopo aver forzato i cancelli dell’azienda di trasporti sono riusciti ad introdursi nell’abitazione.

Una volta dentro casa i malviventi hanno immobilizzato ed imbavagliato Elena Senatore e altre due donne presenti in casa.

Hanno rubato tutto quello che potevano fuggendo con un grosso bottino. L’avvocato Alfonso Senatore appreso il fatto ha raggiunto subito la figlia e il resto della famiglia in Sudafrica. «I rapinatori sono dei professionisti per fortuna non le hanno toccato un capello – si legge su Il Mattino – . Farò di tutto per farli catturare. Ho ingaggiato il migliore ispettore private e le migliori guardie del corpo».

salernonotizie