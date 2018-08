A quasi un anno dal terremoto la rinascita di Ischia. Attesa la visita del premier Giuseppe Conte

Questa per Ischia è l’estate della rinascita dopo il terremoto che l’aveva colpita nel mese di agosto dello scorso anno. E’ decisamente in aumento la presenza dei turisti che da sempre amano l’isola campana, in particolare quest’anno sono diminuiti i vacanzieri “mordi e fuggi” e sono sempre di più quelli che decidono di trascorrere qualche giorno ad Ischia godendosi il mare, il paesaggio e l’ospitalità che da sempre contraddistingue l’isola verde. E in questi caldi giorni di agosto Ischia si prepara ad accogliere la visita del premier Giuseppe Conte che, inizialmente, era prevista per il 21, in occasione dell’anniversario del terremoto, e che è slittata al 29 agosto. Insieme a Conte sarà presente anche il capo della protezione civile Angelo Borrelli ed insieme effettueranno un sopralluogo nella zona rossa, per poi incontrarsi con gli amministratori per discutere sugli interventi del Governo e su quanto sia ancora necessario fare per risollevare l’isola dai danni subiti con il sisma.