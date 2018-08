Provincia Forza Italia replica a Canfora : Molto distratto ,verifichi prima di parlare

Strade Provinciali: Mormile replica a Canfora

Gentile Presidente,

apprendo, da notizie di stampa, che ha espresso dei commenti negativi rispetto all’operato mio e del partito che rappresento .Non essendo ancora in campagna elettorale, la invito, nello spirito di collaborazione che dovrebbe contraddistinguerci, a riferire direttamente a me, quale consigliere provinciale ,e più specificamente quale espressione della costa d’ Amalfi, i suoi dubbi rispetto alle mie esternazioni pubbliche. Pertanto la pregherei di evitare attacchi personali per compiacere qualche amico , oltretutto è fin troppo chiaro che non ha neanche analizzato le mie dichiarazioni, nè tanto meno ha avuto la possibilità di verificare con i dirigenti ,la veridicità delle sue affermazioni. Non è certo con € 50’000,00 che si risolve il problema enorme delle provinciali , ma definire semplici screpolature dell’asfalto le condizioni disastrate della strada del valico di Chiunzi ,fa ben capire che lei non è a conoscenza diretta del dramma che vive la nostra comunità . In tutto ciò la polemica è gradita, soprattutto per sottoporre subito all’attenzione della collettività , l’ errato approccio da parte della provincia alla problematica relativa al comparto attuativo n. 6 del settore ambiente, che vede la stessa strada ridotta ad un colabrodo, peggiorare ulteriormente, quando, per il progetto discutibile di un depuratore, l’intero tratto, da qui a breve, sarà distrutto da scavi, il cui ripristino è previsto per una sola corsia. Cosa assurda , soprattutto in considerazione che, ad oggi, nelle disponibilità del settore ambiente, solo per quel comparto ci sono oltre 1milione e trecentomila euro disponibili dal ribasso sulla aggiudica ,i soldi che debbono necessariamente essere spesi per ripristinare come si deve le nostre strade , non certo da disperdere in mille altri rivoli. Per quanto riguarda il tratto di strada di Positano, la invito a verificare da quanto tempo dovevano essere consegnati, agli uffici della provincia, le documentazioni dell’ impresa affidataria relative al casellario ,alla camera di commercio ed all’agenzia delle entrate. Per questo mi fa piacere ricordarle che dal 27 Luglio 2018 siede ad i banchi di palazzo Sant Agostino un cittadino della costiera che intende difendere la propria terra ed i propri valori.

Fulvio Mormile Capo Gruppo FI provincia di Salerno