Progetto Casa Immobiliare propone intero stabile in Vendita con 5 unità abitative a Piano di Sorrento

Progettocasa Immobiliare propone in vendita in posizione centrale a Piano di Sorrento, nei pressi di Piazza Cota, intero stabile con 5 unità abitative così composto: Piano terra: Appartamento di c.a. 37 mq con 70 mq di giardino Euro 155.000, appartamento di c.a. 80 mq con 65 mq di giardino Euro 260.000, Piano Primo: Appartamento di c.a. 25 mq Euro 120.000, appartamento di c.a. 80 mq euro 335.000, Secondo Piano: Appartamento di c.a. 40 mq 195.000. Sottotetto, terrazzo e cortile. Prezzo per intero stabile 1.230.000 Euro.

Per maggiori informazioni e appuntamenti potete contattarci allo 0818788600 oppure al 3383839653