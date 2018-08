Principio di incendio su un treno della Circumvesuviana partito da Sorrento

Ancora disagi per i viaggiatori della Circumvesuviana a causa dell’ennesimo disservizio che li ha costretti a sopportare il caldo in attesa di poter continuare il viaggio. Nel pomeriggio di oggi, su un treno partito da Sorrento poco dopo le 16, i passeggeri che viaggiavano all’interno di una delle carrozze hanno cominciato ad avvertire un forte odore di plastica bruciata e, preoccupati, hanno avvertito il personale. Il treno è stato bloccato all’altezza della stazione di Vico Equense, i passeggeri sono stati fatti scendere e sono cominciati i controlli. A quanto pare i tecnici hanno riscontrato un principio di incendio in uno dei vagoni in coda al treno, probabilmente causato da un surriscaldamento dei cavi. La carrozza interessata è stata, quindi, messa in sicurezza ed il treno è ripartito dopo diverse decine di minuti. Insomma, una calda domenica di agosto in tutti i sensi…