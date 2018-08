Praiano , torna il corvo. Blitz delle fiamme gialle di mare in un grande albergo

Praiano , Costiera amalfitana . Torna il corvo. Blitz delle fiamme gialle di mare in un grande albergo. Non è bastata la Luminaria , costata circa 111 mila euro, a far distrarre il popolo e le istituzioni , ma anche la Procura della Repubblica di Salerno, dalle magagne del paese. Segnalazioni su strade sporche, la Gavitella che è un disastro, gli spazi pubblici alla Praia , il dissesto idrogeologico e altre deficienze che vengono segnalate continuamente dalle opposizioni del Movimento Cinque Stelle. L’inchiesta sul depuratore che viene mai annunciato e non fatto, ora anche avviso di garanzia per omicidio colposo, ma i veri timori vengono dai blitz della Sezione Navale della Guardia di Finanza , tanti, troppi i riscontri alle denunce del “Corvo” che l’amministrazione sta disperatamente cercando di individuare mentre lo sfacelo politico è sotto gli occhi di tutti, sancito dalle dimissioni dell’assessore e rinomato avvocato Carla Lauretano e dalla richiesta di dimissioni del Movimento Cinque Stelle con continui esposti inascoltati, ultimo alla Corte dei Conti della Regione Campania a Napoli. L’amministrazione Di Martino, che ha in mano il paese da un ventennio, sembra continuare indisturbata e indifferente a tutto. Le accuse , che hanno coinvolto anche una ditta edile, sembra non tangerli. Intanto crescono a dismisura gli interventi delle fiamme gialle di mare , come il blitz all’albergo, subito dopo le Luminarie. Un blitz sconvolgente. Ora la Procura comincia a volerci vedere chiaro, che succede a Praiano?