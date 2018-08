Praiano. Torna balneabile il tratto di mare lungo Capo Vettica

Praiano, Costiera amalfitana . Nei giorni scorsi, le analisi delle acque dell’Arpac nella zona di Capo Vettica ( dov’è , secondo alcuni, presente un grosso scarico di acqua a mare, visibile anche da lontano in presenza di forti piogge) in data sei agosto aveva evidenziato la presenza di Escherichia Coli in quantità un po’ sopra la norma, ciò aveva fatto scattare subito il divieto di balneazione ufficializzato con un’ordinanza sindacale del 10 agosto che vietava la balneazione di tale tratto fino a nuova comunicazione dell’Ente campano preposto all’analisi delle acque.

A distanza di una settimana è arrivata la nota dell’ARPAC di normalizzazione delle acque in quel punto e, quindi torna balneabile il tratto di mare sopra imputato. Il Sindaco come da protocollo ha quindi emesso relativa, in data odierna, ordinanza di revoca della precedente.

Certo è che ai più tali ordinanze non sono del tutto chiare dato che all’interno appaiano le coordinate geografiche e non il luogo oggetto dei prelievi.