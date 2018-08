Praiano, il M5S si oppone alla sottrazione dei parcheggi per residenti

A Praiano hanno installato nuovi parcometri, per la precisione ne sono 3, il 16/08/18, per il costo di 10.000 euro circa, a cui vanno aggiunte anche le spese per i vecchi parcometri e della messa in opera, probabilmente.

Il M5S in ribalta

Il M5S si schiera contro l’installazione di questi nuovi parcometri che vanno a discapito delle zone adibite al parcheggio residenziale ed ha chiesto esplicitamente alla maggioranza comunale di allinearsi agli altri comuni, ovvero di permettere esclusivamente ai praianesi di parcheggiare nelle strisce non a pagamento purchè siano in possesso del regolare bollo residenziale e di lasciare, quindi, intatti i posti per gli abitanti locali, senza andarci a lucrare ed a sminuirli ulteriormente. La proposta è stata bocciata da parte della maggioranza.