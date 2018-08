Praiano. Azioni concrete per un mondo senza plastica

Oggi, Domenica 26 agosto, sulla spiaggetta de la Praia a Praiano, il M5S ha manifestato a supporto del NON utilizzo della plastica, distribuendo a chi era in loco borracce in alluminio ,borse in tela, riutilizzabili , bicchieri e vaschette in polilattico, un polimero naturale derivante da piante, tra cui il mais, e da polpa di cellulosa. Questa azione, promossa dal Deputato Cosimo Adelizzi, ha visto a Praiano la presenza della Senatrice Luisa Angrisani, molto vicina ai Consiglieri Comunali M5S di Praiano, anche loro presenti, ed un nutrito gruppo di simpatizzanti del MoVimento, che hanno contribuito a ripulire la spiaggia dalla plastica e da una enormità di cicche di sigarette, altamente inquinanti per l’ambiente marino e non. Una bellissima e nobile iniziativa.