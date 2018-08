A Praiano Antonio Marino porta il video di “Pata Pata”, sul lido One Fire Beach

Antonio Marino reinterpreta Pata Pata, la celebre hit africana del 1957 di Miriam Makeba. Il cantante napoletano si avvalso di una scenografia della Costiera Amalfitana per girare il video della canzone. Il Pata Pata di Marino è infatti “ambientato” a Praiano, al lido One Fire Beach.

L’ex concorrente di X-Factor e The Voice ha lanciato via etere la canzone, che questa estate sta girando su tutte le radio di tutto lo Stivale, X-Factor e The Voice. Antonio Marino ha improntato il brano con la sua incredibile voce, ma per lui si tratta di un cavallo di battaglia.

Il cantante già nel 2008 ha omaggiato la prematura scomparsa di Makeba con il suo brano più famoso, composto con Dorothy Masuka e Jerry Ragovoy. Marino ritorna quindi a reinterpretare la simpatica canzone che significa letteralmente “Tocca Tocca”, in collaborazione con la vocalist napoletana Marthy.