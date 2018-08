Ancora vip in Costiera Amalfitana. Questa volta ha fatto capolino l’attore Jamie Dornan, divenuto celebre per l’interpretazione di Christian Grey nell’adattamento cinematrografico del libro “50 sfumature di grigio”. Dornan è stato immortalato mentre cenava in un noto ristorante di Praiano con la moglie Amelia Warner.

Jamie Dornan è nato a Belfast, Irlanda del Nord, ha due sorelle più grandi: Liesa, che lavora per la Disney a Londra, e Jessica, una stilista di moda con sede a Falmouth, in Inghilterra. Suo padre, è un ginecologo, il professore Jim Dornan. Nel 2006 ha debuttato al cinema recitando in Marie Antoinette di Sofia Coppola, interpretando il seducente conte svedese Hans Axel von Fersen.

Il 24 ottobre 2013 viene annunciato che interpreterà Christian Grey nella trasposizione cinematografica del libro Cinquanta sfumature di grigio, sostituendo Charlie Hunnam ritiratosi qualche giorno prima. Il film viene diretto da Sam Taylor-Johnson, e recita accanto a Dakota Johnson.