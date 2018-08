Praiano. All’età di 91 anni ci lascia Concetta Immacolata Milano

Praiano in lutto per la scomparsa di Concetta Immacolata Milano, vedova De Biase, spentasi all’età di 91 anni. A darne il triste annuncio la figlia Carmela, i figli Pietro e Bartolo, il genero, le nuore e gli amati nipoti. La redazione di Positanonews si stringe alla famiglia in questo momento di dolore.