Il posto più bello per sfuggire alla calura? Il Faito.. Fra piscina, alberghi low cost, cibo buono e frescura. Scappiamo dalle spiagge, pur belle , ma affollatissime , della Costa d’ Amalfi e Sorrento, in questa settimana di ferragosto.

Cosa c’è di meglio se non il fresco degli alberi che in tanti hanno deciso di togliere dalle città pentendosene amaramente? Salire sul Faito, la montagna più bella della Campania, forse d’ Italia. Fra la Costiera amalfitana e la Penisola Sorrentina di lato il Vesuvio e il Golfo di Napoli, di fronte punta Campanella , Positano, Capri , tanto ossigeno, bellezza e accoglienza…

Dal Bar Belvedere, una specie di seconda redazione di Positanonews, con l’albergo di fronte, ci troviamo come a casa sempre accolti da amici. Qui troviamo il nostro Presidente del Parco dei Monti Lattari Tristano, sempre presente e attivo.

E’ il collante delle sinergie fra le istituzioni, un promotore per la funivia che da Castellammare di Stabia finalmente arriva regolarmente al Faito. Ci terrebbe pure a recuperare Quisisana e la strada per il Faito.

Designato dalla Regione Campania guidata da Vincenzo De Luca, Dello Joio non si comporta come una persona che sta li per incarico ricevuto, questo incarico cerca di meritarselo in tutti i modi. E se lo merita!

“Stiamo facendo protocolli per la sicurezza, cerchiamo di tenere pulita la montagna, pensiamo a tutto quello che è possibile fare…”

Indiscutibilmente ci tiene e si impegna, ottenendo anche ottimi risultati. E cosa più importante di tutte è presente ed ascolta, lo abbiamo visto coi nostri occhi durante gli incendi e le alluvioni, lo vediamo ora. Nel brutto e nel bel tempo è presente qui a Faito e sui Monti Lattari ovunque pronto a dirci che succede.

Il Faito non solo passeggiate, ma servizi questo è il futuro. Ma anche il presente.

Qui si sta freschi ma se si vuole andare in piscina c’è una struttura straordinaria , il Centro Sportivo , dove è possibile andare a nuotare in una piscina enorme e controllata, la domenica ben due bagnini, sotto gli alberi. Poi , compreso nell’entrata, si può giocare a tennis, calcetto, ping – pong, mangiare dei gustosi manicaretti..

Si sta tranquilli e sicuri, senza i patemi d’animo delle spiagge. Ultimo episodio un portafoglio perso da un cliente, hanno pensato a rintracciarlo in tutti i modi.. Quanti portafogli pensate di ritrovare nella calca estiva sulla spiaggia se li perdete?

Di fronte abbiamo trovato un campeggio con il Faito Doc Festival, yoga, ambiente alternativo, film di cultura, si respira non solo ossigeno dunque..

Non basta, si chiede all’albergo, dove per soli sessanta euro si può affittare una comoda stanza con colazione, e si possono avere tutti i servizi che si vogliono, trekking, escursioni, bici elettriche e solari..

Le associazioni poi si danno da fare per la pulizia, ma anche i volontari del Trekking come Volpe che i impegna allo spasimo..

Ovviamente non siamo stati completi, ci sono tanti ristoranti e attività da fare, posti da vedere, sorgenti da scovare, frescure da godersi, andate sul Faito non ve ne pentirete.