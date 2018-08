A Positano visto lo yacht My Book Ends: altri attori in arrivo?

La rada di Positano è fitta di yacht ed imbarcazioni, ma tra i panfili di lusso è stato avvistato anche il My Book Ends. Lo yacht Project Ruya è stato consegnato dall’olandese Heesen Yachts all’armatore americano Robert Book la scorsa estate, che l’ha battezzato con il nome di “My Book Ends”. Il magnifico panfilo di 47 metri con struttura interamente in acciaio e le linee progettate da Frank Laupman di Omega Architects.

Gli interni sfarzosi e di lusso, realizzati da Bannenberg & Rowell e ispirati al tema dell’energia cinetica, può accogliere fino a 12 ospiti in 5 stanze, ed ha inoltre una magnifica suite per il proprietario. Lo yacht è inoltre dotato di tutti i comfort, che addicono ad un imbarcazione di tal prestigio, come spaziose sale con home cinema, palestre all’aperto e vasca idromassaggio, dotata anche per un deck per una piccola barca.

La presenza di questo yacht fa presagire che presto, altri attori potrebbero giungere nella perla della Costiera. Il My Book Ends infatti sta facendo rotta anche tra Capri e i porti della Penisola Sorrentina, ed ha attraccato anche a Sorrento. Chi arriverà dopo Leonardo Di Caprio, Tom Hanks e Jennifer Lopez? Lo scoprirete grazie alle esclusive di Positanonews!