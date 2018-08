Positano, Vie del mare off limit, assalto agli autobus della Sita

Il vento che soffia sulla costiera amalfitana ha fatto sì che venissero interrotti i collegamenti con le vie del mare. Per questo motivo sono tante le persone che oggi avevano raggiunto Positano utilizzando traghetti ed aliscafi per trascorrere una giornata di relax al mare e che ora, per il viaggio di ritorno, sono costrette ad utilizzare gli autobus della Sita. Il disagio ovviamente è notevole perché il numero di autobus non è sufficiente a smaltire rapidamente la folla che si è creata alle fermate e che attende di poter raggiungere Amalfi via terra. Alla fermata della Sponda si conta una lunga fila di oltre 200 persone che attende impazientemente l’arrivo degli autobus sperando di riuscire a salire a bordo. Chiaramente in molti saranno costretti ad una attesa di ore prima di poter conquistare l’ambito posto sull’autobus. Si spera che la Sita provveda ad inserire delle corse supplementari per ovviare al disagio.