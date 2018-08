Positano avrà il suo scalo mattutino del servizio regionale Archeo Linea, con direzione Napoli. Martedì 14 Agosto sarà attivata la Via del Mare, che verrà coperta dall’aliscafo Città di Forio dell’Alilauro. Con Archeo Linea è possibile raggiungere Amalfi a partire da Bacoli e viceversa. La linea funge da cumana e vesuviana del mare, infatti da Bacoli (porto di Baia) fa le sue fermate a Pozzuoli, Napoli (molo Beverello), Torre Annunziata, Castellammare di Stabia, Sorrento, Positano e Amalfi.

L’obiettivo è quello di sfruttare le opportunità offerte dal mare per alleggerire i collegamenti via terra e mettere insieme un territorio vasto e con mille bellezze da visitare, con una minicrociera tra le coste più belle del mondo. L’Archeo Linea si aggiunge alla Via del Mare Cilento Blu, che collega le bellezze del Cilento con Capri, Napoli, Salerno e la Costa d’Amalfi. Gli orari da Positano per Napoli sono alle ore 10:00 e 16:15, mentre viceversa da Napoli per Positano è possibile imbarcarsi alle ore 8:40 e 16:35. Il prezzo da Positano per Napoli o viceversa è di €6,40 ed il servizio sarà attivo dal martedì al venerdì.

