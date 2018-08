Positano un autista della SITA scostumato o ignorante o distratto ? Le auto si fanno passare! Scriviamo uno, perchè è l’unico che abbiamo visto con tale atteggiamento che se tiene sempre lascia mal pensare sulle possibilità di poter condurre serenamente il resto dell’estate, perchè di sicuro sereno non lo è. Non sappiamo cosa sia, arroganza, insofferenza, prepotenza o cosa. Forse la società lo fa lavorare troppo in Costiera amalfitana e dovrebbe mandarlo in provincia di Avellino? Non lo sappiamo. L’autobus che veniva dalla direzione Amalfi e Praiano in ben due occasioni non voleva far passare le auto, e questo possiamo dimostrarlo con i testimoni e la telecamera che abbiamo a bordo. Prima alla Sponda e con lo stop sul quale stavamo passando per superarlo, non c’è stato verso di andare avanti, anche se si era accorto benissimo di noi. Poi a Liparlati alla prima fermata dove si è messo di sbieco invece di accostare di più, alle 9,50, li siamo riusciti difficoltosamente a passare, con il proferire da parte del tipo di parole “Sei sempre tu”, ben registrate. Intanto chi mai ha visto questo soggetto per strada, come si permette di parlare in questo modo e che atteggiamenti sono , che ha avuto di nuovo quando, dopo aver parcheggiato , ci ha visto con fare quasi minaccioso. Come se farsi superare da un’auto, cosa che dovrebbe essere un obbligo, per lui è un affronto. Fa caldo sicuramente, ma vogliamo ricordare a tutti gli autobus che, almeno quando sono in sosta e considerando il caos che si crea col traffico sulla S.S. 163 Amalfitana, le auto si fanno passare! Speriamo che prevalga la calma e non siamo noi a dire “Sei sempre tu!”. Perchè gli altri autisti della SITA, TUTTI, sono sempre gentili e cordiali e quando sostano fanno in modo che le auto possono passare e se vedono che c’è una macchina all’incrocio che sta per passare dallo stop, anche per evitargli una immissione pericolosa, fanno passare. Tutti gli autisti della SITA sono gentili e collaborativi, salvo uno, che purtroppo abbiamo avuto la sventura di incontrare