Positano turista soccorsa per un malore, portata con eliambulanza in ospedale. Continua la vergogna della mancanza del presidio in spiaggia, idroambulanza mai vista

Positano, Costiera amalfitana . Una turista ’ giunta presso l’ospedale Costa d’Amalfi di Castiglione di Ravello in evidente stato di choc, a causa di un importante versamento addominale. Si tratta di una turista belga in vacanza a Positano soccorsa dai sanitari del 118 con un’ambulanza della Croce Rossa.

La donna, in vacanza da alcuni giorni presso la città verticale è stata colta da improvviso malore e trasferita presso il presidio sanitario della Costiera.

Una volta giunta a Castiglione è stata sottoposta ad accertamenti ecografici che hanno evidenziano l’importante versamento ematico e contestualmente a trasfusioni di sangue in attesa di trasferirla presso il porto di Maiori.

Intanto continua la vergogna della mancanza del presidio sanitario in spiaggia sul molo grande, come pure manca anche a Praiano .

Un vero e proprio mistero, da tre giorni, in pieno agosto, sono spariti i volontari della Croce Rossa alla quale si rivolgevano in decine a chiedere soccorso.

Altro giallo è l’Idroambulanza, non è stata attivata sino a fine luglio, ed è già uno scandalo per l’ ASL di Salerno e per la Regione Campania, doveva esserci ad agosto, ma chi l’ha vista?

