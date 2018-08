Positano, tolleranza zero dei vigili: alla Garitta arriva il carro attrezzi

Positano, Costiera Amalfitana. Operazione di rimozione delle auto da parte della Polizia Municipale della cittadina della costiera. Sono decine le auto rimosse soprattutto nelle zone più pericolose. Come abbiamo più volte segnalato, la Garitta viene utilizzata da chiunque come parcheggio selvaggio, e tra queste macchine troviamo anche alcune con targhe straniere.

Quando si tratta degli stranieri, e trovano in tempo la macchina, pagano solamente il servizio della chiamata e la multa in contanti senza andare in ufficio. Per gli italiani è necessario andare in ufficio e pagare comunque la chiamata, evitando così di arrivare fino a Ravello da Paolillo e pagare anche il parcheggio. Innanzitutto facciamo i complimenti agli agenti della Polizia Municipale, il corpo che sta effettuando questo tipo di interventi, che a volte è per la sicurezza. Al tempo stesso avvisiamo tutti della possibilità concreta di rimozioni con il carro attrezzi.