Positano – Thurnau, continua il gemellaggio d’amicizia fra i due comuni

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale di Positano, invitano tutti i cittadini domenica 02 settembre alle ore 10.30 in piazza Thurnau, in occasione della visita del Sindaco della cittadina tedesca, occasione per vedere la scultura che il Comune di Positano ha donato alla nostra città gemellata. L’opera realizzata dalla Ceramica Casola, con materiali di pregio nello stile della costiera amalfitana, sarà collocata nella “piazza Positano” a Thurnau il prossimo 01 dicembre, in occasione dell’inaugurazione della stessa.

In questa occasione, ci sarà anche la presentazione di un nuovo mezzo elettrico, frutto del completamento dei lavori Piazza dei Racconti ad opera della ditta Caccavale che sarà utilizzato per consentire il trasporto delle persone con disabilità; il vettore verrà dato in uso alle due cooperative porter, sarà gratuito e agevolerà le persone con difficoltà motorie nel transito da e per la spiaggia grande, passando in sicurezza, per la strada di accesso all’impianto di depurazione. Una importante iniziativa che fa in modo di abbattere le barriere architettoniche e consente così la fruizione della nostra bellissima spiaggia grande, anche a chi ha disabilità fisiche che non gli consentono di affrontare il percorso pedonale.