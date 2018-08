Positano Super Eroi in spiaggia, non sono miraggi.. E’ la nuova serata di successo al Music on the Rocks. Una bufala , qualcuno impazzito o un miraggio? Nella perla della Costiera amalfitana giurano di aver visto super eroi in calzamaglia aggirarsi sulla spiaggia.. Ebbene si, sono loro , dall’uomo ragno a Super Man, non è una fantasia di Marvel, ma l’ennesima serata di successo che si terrà questa sera al Music on The Rocks di Peppe Russo.. da non perdere, tutta per noi..

Lunedì 20|Agosto 2018

MONDAYLICIOUS “SUPER HERO”

Resident Dj Mario Iovieno

Voice Gianluca Gallo

Infoline +393336565269 Antonio Attanasio

