Positano, Costiera Amalfitana. Troppa gente, troppi rifiuti, bisogna far pagare l’accesso e lo sbarco. Migliaia di persone si riversano in questi giorni sulla Spiaggia Grande, tantissimi sulla spiaggia libera che è ormai ridotta a Mappatella Beach, evocando la popolarissima spiaggia napoletana. I cestini dei rifiuti sono colmi e vengono cambiati 4 o 5 volte al giorno, con spese che vengono caricate sulla collettività, i cittadini positanesi. Bisogna fare qualcosa, molti della Spiaggia Grande chiedono a Positanonews che si possa applicare una tassa, o la possibilità di far pagare una quota ai tanti che arrivano a Positano. Inevitabili sono le scene a cui si assiste negli ultimi tempi sull’arenile: oggi addirittura qualcuno si è posizionato con tavoli pieghevoli, per pranzare comodamente in spiaggia.