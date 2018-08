Positano si divide sulle luci colorate sulle chiese. Casola “Sono da discoteca” Donadio “Peggio quelle di Via dei Mulini”. Tutte le chiese della perla della Costiera amalfitana hanno delle illuminazioni colorate da qualche giorno ( nella foto di Fabio Fusco si vede solo parzialmente un pò ) , dalla Chiesa Nuova a Liparlati uno sfavillio di “blu” dedicato al Celeste della nostra Madonna nera, ma potranno essere anche di altri colori, per esempio rosse a Pasqua. Un’idea di don Nello Russo che ha trovato , come al solito in questi casi, diverse opinioni. Chi a favore e chi contro. “Sono suggestive”, per alcuni. Mentre per altri sono un impatto visivo “Sono da discoteca – dice Vito Casola, presidente di Posidonia -, le chiese sono momumenti che vanno apprezzati nella loro semplicità”. Altri la pensano come Casola, c’è chi non si esprime, come Cecilia Donadio, giornalista RAI “A dire il vero mi dispiacciono di più quei faretti di luce forte messi in Via dei Mulini”. Insomma il dibattito estivo è aperto.. che ne pensate?