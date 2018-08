Positano servizio pubblico interno, Mobility Amalfi Coast ex Flavio Gioia le lamentele dei turisti, i misteri e gli ORARI. Il servizio pubblico interno della cittadina della Costiera amalfitana, prima gestito dalla Flavio Gioia della famiglia Rianna e ora dalla Mobility Amalfi Coast è croce e delizia nel paese. Ci arrivano continuamente segnalazioni per i disagi, autobus troppo pieni, i fumi di scarico inquinanti, la richiesta avanzata dall’associazione Posidonia di autobus elettrici etc.

Facciamo una premessa è un’ottima cosa avere un servizio pubblico interno e quindi va incentivato, finanziamenti della Regione Campania sono giustificati, ma per un paese turistico come Positano dovrebbero migliorare in qualità. Non siamo noi a chiederlo, ma gli utenti. Molte volte abbiamo evitato di stare sempre a parlarne però le lamentele sono tante , anche da parte degli stranieri, autobus super affollati, con decine di persone in piedi.

Le corse per Montepertuso e Nocelle, che sta vivendo un enorme boom turistico, anche grazie al Sentiero degli Dei da Agerola, sembrano non bastare mai. Anche per Praiano e Garitta si chiedono più corse. Insomma questo e altro. Molti ci chiedono anche come mai i biglietti non vengono obliterati ma strappati sul bus. E sono tante le richieste a Positanonews degli orari che trovate qui allegati.