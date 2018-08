Positano, segnalato cane girovago alla Spiaggia Grande. Riceviamo e pubblichiamo

Riceviamo e pubblichiamo la segnalazione di un cane, che si aggira da diversi giorni a Positano. Il cane di colore bianco nella giornata di ieri girovagava nella zona della Grotta di Fornillo, ed oggi si trova alla Spiaggia Grande dove si stende sugli asciugamani delle persone e dei bagnanti. Il cane è senza collare e quindi si presume che sia anche senza microchip. Se qualcuno lo riconosce può avvisarci attraverso la nostra pagina Facebook, altrimenti il nostro lettore, per il bene del cane, si attiverà per contattare un canile al fine di non lasciare l’animale allo stato brado.