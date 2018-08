A Positano comincia il novenario della Madonna con la tradizionale processione, ovvero il rito: “Esce a Maronna”, la madonna nera di Positano, venuta da mare, oggi è uscita nel suo splendore dalla Chiesa Madre Assunta di Positano e si è esposta ai fedeli. Don Nello Russo ha tenuto la messa stasera seguita da Positanonews in diretta, come riportiamo nell’articolo, e poi c’è stata anche la processione in Piazza dei Mulini. C’è anche da dire che il programma è stato stilato e non ci sarà più la processione via mare, per cui sarà un programma parzialmente rinnovato. Il concerto all’alba non si farà più davanti alla Chiesa ma a Piazza dei Racconti.