Positano sabato rinvia tutti gli eventi per il Lutto Nazionale per la tragedia di Genova. Positanonews si fermerà per i funerali – Il sindaco Michele De Lucia ha deciso di rinviare tutte le manifestazioni previste sabato nel giorno del Lutto Nazionale per la tragedia di Genova .

Si svolgeranno sabato 18 alle 11 i funerali di Stato delle vittime del crollodel ponte Morandi, a Genova. La funzione si svolgerà alla Fiera di Genova, nel padiglione Jean Nouvel, e sarà celebrata dall’arcivescovo di Genova, il cardinale Angelo Bagnasco. Prevista la presenza dei rappresentanti delle istituzioni, possibile anche quella del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha annunciato che verrà proclamata una giornata di lutto nazionale: «Non lasciamo sola Genova».

Ci sono state non poche polemiche per i fuochi d’artificio sparati a mare a ferragosto a Positano , come a Maiori, per i festeggiamenti della Madonna Assunta, quando in costiera amalfitana alcuni comuni manifestarono il lutto. “Abbiamo manifestato la nostra vicinanza anche con la preghiera ricordando la tragedia durante la celebrazione della Madonna Assunta – spiega il sindaco Michele De Lucia – , i fuochi artificiali appartengono alla Chiesa, vengono gestiti dal comitato parrocchiale e , come ha detto il parroco, hanno un significato religioso. Per il Lutto Nazionale la nostra amministrazione ha deciso di rinviare tutti gli eventi”.

Positano al momento è l’unico comune della Costiera amalfitana che ha annunciato addirittura il rinvio di tutte le manifestazioni. Positanonews in segno di lutto sospenderà tutti gli aggiornamenti durante i funerali di Stato, dedicando l’apertura del proprio giornale online ad essi con un collegamento in diretta , e da subito il 14 agosto ha cambiato l’immagine di copertina della propria pagina facebook ufficiale con quella del ponte Morandi crollato a Genova dedicando alla tragedia decine di articoli ogni giorno oltre a collegarsi in tempo reale al momento della tragedia con Genova 24 giornale partner nella piattaforma Presscom e consocio ANSO, l’associazione nazionale della Stampa Online della quale facciamo parte.

Apprezzabile che Nel giorno dei funerali per le vittime della strage del ponte Morandi, sabato 18 agosto, la Rai ha deciso di rinunciare per tutto il giorno alle inserzioni pubblicitarie. In quel giorno di raccoglimento da Genova al resto del Paese, il governo ha istituito il lutto nazionale. La Tv di Stato ha voluto così affrontare la giornata senza l’ombra di polemiche, trasmettendo anche i funerali che saranno celebrati dal cardinale Angelo Bagnasco