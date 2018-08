Positano il ritorno di Romolo Ercolino . Comincia la campagna elettorale per il 2020, retroscena per il dopo De Lucia . E i giovani?

Positano il ritorno di Romolo Ercolino . Comincia la campagna elettorale per il 2020, retroscena per il dopo De Lucia. Sembra lontana la primavera del 2010 ma non lo è , sono cento settimane al voto, poco più di un anno e mezzo. Se scorriamo la storia della politica della perla della Costiera amalfitana vincente è stato chi ha preparato molto prima la sua discesa in campo. L’esempio di Solaria , guidata da Domenico Marrone, che ha cominciato ben oltre tre anni prima la sua attività è lampante. Da li Marrone è rimasto sulla scena politica a predominare, in maggioranza o in opposizione, per oltre un quarto di secolo. Chi ha fatto campagna elettorale solo negli ultimi mesi, o peggio nelle ultime settimane, non è stato mai premiato. Ovviamente. Dove eri quando c’erano i problemi nel paese? Quindi non è prematura questa mossa , se lo è. Perchè al momento sono solo voci di corridoio. Ercolino uno storico consolidato, oltre che architetto, si è trasferito a Roma da quasi un decennio, ma non ha mai perso i contatti con Positano. C’è il suo nome, quello di Lorenzo Cinque, assessore al turismo, più volte sul procinto di essere candidato sindaco. Ci sono altri che stanno cercando di capire come Italo Porpora. Ma la sfida è ardua, la compagine di Michele De Lucia è la più consolidata della storia politica recente della costa d’ Amalfi, ben dieci anni di governo, un bis che non si verificava da mezzo secolo, e nessuna spaccatura. La legge ora gli vieta il terzo mandato e De Lucia deve passare il testimone, sono due i papabili più gettonati Francesco Fusco e Giuseppe Guida. Chi ha scelto? “Io non ho scelto nulla, penso a continuare a governare. Possono essere loro o un altro o un’altra, uscirà da questo gruppo il candidato sindaco e se saranno compatti potranno governare per altri dieci anni”. Non si sbottona il sindaco, ma conferma le voci di movimenti politici. E l’attuale opposizione? Al momento non si riesce a sapere se Luca Vespoli intende ripresentarsi contro De Lucia, ma tutti vedono ancora come sfidante più forte politicamente Domenico Marrone. De Lucia e Marrone hanno qualcosa in comune, entrambi con la passione politica, a trent’anni già con ruoli importanti. Opposti , ma simili da questo punto di vista. E’ per questo che poi Marrone è stato l’unico a batterlo e l’unico che lo controbatteva sul piano politico e programmatico. Una sfida che non dovrebbe riproporsi comunque, salvo sorprese. E i giovani? Se parliamo dei giovani di trent’anni, non quelli che comunque sono cresciuti nelle scorse consiliature, non se ne vedono all’orizzonte. Per ora qualcosa si muove nella politica positanese, nel bene o nel male è importante che si riaccenda l’interesse e la passione per la politica .

Suggerimenti e ipotesi per la politica positanese possono cominciare già a essere in discussione. Staremo a vedere. Siamo disponibili ad aprire un tavolo dove oltre che dei nomi si parli anche delle proposte e delle future generazioni.

