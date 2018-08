Positano il giorno dopo ferragosto si presenta ancora affollata.

Nonostante la pioggia del pomeriggio, sono tantissime le persone in giro per il paese; in uno dei punti strategici per l’attesa degli autobus si sono formate lunghe file in direzione Sorrento.

Il trasporto su gomma spesso non riesce a sopperire una così vasta utenza. Arrivano già al limitie dal copolinea di Amalfi e spesso le persone vengono lasciate a piedi in attesa di un’eventuale bis o della corsa successiva