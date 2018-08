POSITANO PREMIA LA DANZA FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA, ECCO GLI ALTRI

Una buona notizia per la perla della Costiera amalfitana e per l’evento più importante di settembre, un premio storico in Europa, che dovrebbe avere sempre la sicurezza del finanziamento magari anche più ingente vista la sua importanza. a Regione Campania ha reso nota, con pubblicazione sul Burc, la graduatoria dei fondi POC turismo.

Oltre a Positano premia la Danza è stata finanziata Cetara con “Le notti Azzurra – da tutto tonno alla notte delle Lampare” , il Gran Carnevale di Maiori, Agerola “Sui Sentieri degli Dei”, “Vietri cultura”, la Luminaria di San Domenico di Praiano e le Stelle Divine di Atrani con 70.000 euro, 65.000 al Capodanno Bizantino di Amalfi. Fra le proposte ammissibili primeggia Ravello