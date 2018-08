POSITANO PREMIA LA DANZA FINANZIATO DALLA REGIONE CAMPANIA, ANCHE ATRANI, PRAIANO E AMALFI RECUPERATE

Una buona notizia per la Costiera amalfitana e per l’evento più importante di settembre, un premio storico in Europa, che dovrebbe avere sempre la sicurezza del finanziamento magari anche più ingente e sicura vista la sua importanza, invece di far vivere questi patemi.

La Regione Campania ha reso nota, con pubblicazione sul Burc, la graduatoria dei fondi POC turismo con lo scorrimento che ha portato a recuperare altri comuni che erano stati esclusi

Oltre a Positano premia la Danza la Luminaria di San Domenico di Praiano e le Stelle Divine di Atrani con 70.000 euro, 65.000 al Capodanno Bizantino di Amalfi

Grande risultato per la costiera Amalfitana … tutti premiati i progetti presentati … e quale miglior auspicio per Stelle Divine ad Atrani … pubblicato lo scorrimento nel giorno di San lorenzo … la notte delle stelle

Ecco il decreto

DECRETO_204_DECRETI_DIRIGENZIALI_DIP_5012