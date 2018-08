Positano Premia la Danza. De Lucia “Mio penultimo premio, la Regione Campania venuta meno, per il 50% pagheranno ospiti”

Positano, Costiera amalfitana. Un giusto e fondatissimo intervento quello del sindaco di Positano Michele De Lucia durante la conferenza stampa. Il Premio Danza piu antico del mondo si trova costretto ogni anno a dover sperare nei fondi della Regione Campania e di entrare in graduatoria, concorrendo con varie sagre della salsiccia, friarielli e quant’altro. Qui parliamo di Cultura con la C maiuscola e di Storia con la S maiuscola, ma la politica è quella che è a Napoli, destra o sinistra che sia, noi di Positanonews lo diciamo sempre da anni. Non è concepibile che mezzo secolo di un evento con un legame con la Storia così forte, fra Massine e Nureyev, e con i premiati più importanti del mondo. “Questo è il penultimo premio”, dice all’improvviso il sindaco De Lucia creando un pò di sconcerto fra la giuria e la Valente, ma è presto detto il motivo “Saranno gli ospiti a garantire la realizzazione di questo Premio che finanzieremo noi al cinquanta per cento”. Insomma mentre la Regione Campania finanzia di tutto integralmente, non fa altrettanto con questo Premio che , secondo noi, non dovrebbe neanche far parte della graduatoria, ma dovrebbe essere una “certezza” ogni anno . De Lucia fa riferimento alla fine del suo secondo mandato “E’ il penultimo premio, abbiamo già la data del prossimo. Il primo sabato di settembre 2019 , come ogni anno. Poi si vedrà. Sono stati nove anni entusiasmanti, ringrazio tutti coloro che hanno dato tanto per questo premio, un ricordo a Luca Vespoli, e finchè ci sarò io ci sarà il Premio”

Ricordiamo che De Lucia ci ha tenuto in maniera particolare a mantenere il Premio Danza Positano, rilevandolo dall’Azienda di Soggiorno e Turismo quando stava rischiando, poi puntando a una giuria di qualità con i migliori giornalisti del settore del mondo, nel segno della continuità verso una crescita , lasciando comunque il più Grande Evento di sempre del nostro paese alle future generazioni che speriamo tutti lo tengano come un Grande Prestigio per il paese, come speriamo che la Regione Campania e il Governo prendano a cuore questo Evento che è un prestigio non solo per la Campania, ma per l’ Italia e l’ Europa.