Positano Premia la Danza il Backstage , ma anche Backend in termini informatici, il dietro le quinte, del “Massine” . Fra il palco e la Villa Romana sentiamo “l’atmosfera” per la preparazione del più antico Premio d’ Europa e del Mondo, qui sul palco di Massine e Nureyev sabato tornerà la Grande Danza. Ma si comincia già domani sera con la conferenza stampa alle 18 nella Villa Romana con l’inaugurazione della mostra nella Cripta Medievale.. Sentiamo i protagonisti dal sindaco De Lucia, all’assessore al ramo e vicesindaco Fusco , Laura Valente e membri autorevoli della Giuria.. Un’estemporanea in video per dare un’idea di quello che ci sarà e che avete già letto su Positanonews Eventi. Il paese intanto è pieno di richiama a “Positano Premia la Danza” l’evento più importante della Campania di settembre, fra i più importanti d’ Italia per la cultura che esprime.