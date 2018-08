Positano pioggia su Ferragosto , paese chiuso stasera . I fuochi per la Madonna si faranno. Gli aggiornamenti seguiranno in giornata. Positano Costiera Amalfitana una pioggia scrosciante accoglie il giorno di Ferragosto che dedicate festeggiamenti della Madonna Assunta le messe si stanno tenendo regolarmente il paese si sta svegliando sotto la pioggia e il Comitato festa ci informa che i fuochi artifici dedicati alla Madonna si terranno regolarmente a mezzanotte se non piove Considerando che le previsioni danno la fine della pioggia per questa sera i fuochi d’artificio ci saranno regolarmente sarà difficile Comunque accedere al paese dalle 10: 00 di questa sera c’è un ordinanza di chiusura al traffico ovviamente esclusi residenti e coloro i quali hanno casa albergoPositano