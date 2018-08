Positano ora tolleranza zero per la via di Montepertuso

Positano, Costiera amalfitana. Dopo l’episodio di questa mattina col carro attrezzi per la strada di Montepertuso si continua a portare avanti l’operazione “Tolleranza zero” della polizia municipale. Un’operazione che deve continuare per questa strada che è diventata impossibile , come lamentano in tanti, con un transito abnorme di auto, NCC, pullmanini e quant’altro e tanti mezzi parcheggiati in ogni dove. Sarebbe il caso di fare il divieto assoluto di sosta anche in virtù del fatto che a Montepertuso vi salgono ragazzi che vanno alla scuola calcio e in futuro anche tutti quelli che andranno alle scuole materne

